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Адвокат сообщил о выплате Улюкаевым 130 млн рублей штрафа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, оплатил назначенный по приговору суда штраф в размере 130 млн рублей. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщила адвокат Лариса Каштанова.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», — приводит ее слова ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В конце октября сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы по просьбе Федеральной службы судебных приставов частично разблокировал счета Улюкаева для оплаты штрафа в размере 130 млн рублей.

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