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Экс-заместитель Улюкаева назвал его полезным для решения текущих экономических вопросов

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Бывший замминистра экономического развития Евгений Елин рассказал 29 апреля «Известиям», что рад новости об освобождении экс-главы минэкономразвития России Алексея Улюкаева.

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Елин пояснил, что вопрос, может ли условно-досрочно освобожденный высокопоставленный чиновник в прошлом быть привлечен к решению текущих экономических проблем, лучше задавать органам власти.

«Алексей Валентинович [Улюкаев] является как минимум выдающимся специалистом в своей области. Это мнение всегда было, и я его абсолютно поддерживаю. Он крупнейший экономист и очень хороший управленец», — отметил он.

По словам Елина, решение Улюкаевым проблем в экономике в 2014 году было позитивно эффективным.

«Улюкаев был на голову выше нас всех, кто тогда работал, как экономист, как специалист. Это общее мнение среди всех сотрудников. Он пользовался всеобщим уважением. Очень мудрый руководитель, именно мудрый. Абсолютно полезный в нынешней ситуации специалист», — подчеркнул Елин.

Утром этого дня стало известно, что Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки бывшего министра экономического развития РФ. Постановление было удовлетворено 27 апреля.

Как пояснили в суде, инстанция решила, что цель наказания Улюкаева достигнута, ввиду чего было удовлетворено ходатайство защиты об УДО.

Прокуратура и ФСИН не возражали против освобождения осужденного на восемь лет лишения свободы за получение взятки экс-министра.

Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, Улюкаев на данный момент находится в колонии в Тверской области. Осужденный сможет покинуть исправительное учреждение только после вступления решения суда в силу.

Бывший глава Минэкономразвития был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей в декабре 2017 года. Суд установил, что он требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти». Сам экс-министр не признал вину.

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