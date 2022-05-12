Прямой эфир

Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

0
Фото: REUTERS/Lehtikuva/Seppo Samuli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство Финляндии в НАТО.

Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть

«Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно», — сообщается в их совместном заявлении, которое опубликовал Государственный совет Финляндии в четверг, 12 мая.

Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в НАТО будут сделаны в ближайшие несколько дней.

«Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс», — говорится в послании.

В парламенте Финляндии начали обсуждать вступление страны в НАТО в апреле.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в альянс будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

При подаче заявки на вступление первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах НАТО. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции страны станут пространством противостояния альянса с Россией.

3 апреля Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» рассказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022