Премьер и президент Финляндии поддержали вступление страны в НАТО

Финские президент Саули Ниинисте и глава кабинета министров Санна Марин поддержали членство Финляндии в НАТО.

«Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно», — сообщается в их совместном заявлении, которое опубликовал Государственный совет Финляндии в четверг, 12 мая.

Лидер страны и премьер выразили надежду на то, что шаги на национальном уровне для вступления в НАТО будут сделаны в ближайшие несколько дней.

«Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс», — говорится в послании.

В парламенте Финляндии начали обсуждать вступление страны в НАТО в апреле.

5 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вероятная заявка Финляндии на вступление в альянс будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

При подаче заявки на вступление первым делом ее рассмотрит совет альянса, после этого соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах НАТО. 11 мая стало известно о том, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в НАТО Финляндии и Швеции страны станут пространством противостояния альянса с Россией.

3 апреля Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью «Известиям» рассказал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.