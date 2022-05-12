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Появились кадры из Центра размещения военнопленных ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России в четверг, 12 мая, показало кадры работы одного из Центров размещения военнопленных Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в центры поступает много военнопленных, поэтому приходится увеличивать количество мест. По словам начальника Центра, в основном туда попадают бывшие члены теробороны. Он пояснил, что это люди, которые не имеют навыков боевых действий, те, которые даже не служили в армии.

Как подчеркнул заместитель начальника Центра по МТО, по прибытии военнопленных осматривают медики, затем проводится подстрижка и санитарная обработка.

«Пленные обеспечиваются шампунем, мочалкой, мылом, им выдают новое нательное белье. Прибывают пленные, как правило, грязные, в рваной одежде, не мытые, по опросам у них там материально-техническое обеспечение было развито слабо. А здесь мы их обеспечиваем всем необходимым», — сказал он.

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Начальник медицинского пункта Центра заявил, что случаи бывают разные. Он вспомнил случай, когда военнопленный был тяжело ранен. По его словам, российские военные врачи оказали ему первую помощь в полевых условиях, сделали операцию. Когда военнопленный прибыл в Центр, ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Он пояснил, что в пункте оказывается необходимая помощь.

Как рассказали корреспонденту «Известий» Александру Морозову, военнопленным тут включают песни военных лет. У всех, кто оказался в плену истории примерно одинаковые: был ранен, брошен своими, забыт, подобрали наши военные, оказали первую медицинскую помощь, затем был госпиталь, а уже после – центр содержание военнослужащих ВСУ и теробороны.

Один из военнопленных рассказал, что 24 апреля он вышел из подвала, чтобы перебежать к другому дому. Мужчине попал осколок в руку, он упал в подвал.

«Потом пришли русские солдаты, оказали мне помощь, спасибо им большое. Так я попал в плен», — отметил он.

Вопреки тому, что внушают солдатам Украины на передовой, бойцы ВСУ в российском плену находятся в комфортных условиях. Над ними не издеваются и круглосуточно оказывают помощь.

Накануне сдавшийся в плен российским военнослужащим бывший высокопоставленный член теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие. Мужчина подчеркнул, что меры физического воздействия в этом случае применяться не будут.

В этот же день экс-военный, проходивший службу в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке рассказал, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии.

Он уточнил, что он был свидетелем этих преступлений, так как находился на территории Украины в рамках гуманитарной миссии.

Также в среду бывший украинский военнослужащий Даниил Ковалев сообщил военным следователям Следственного комитета России об издевательствах над ним в украинской армии. По его словам, сослуживцы относились к нему плохо, так как большинство из них считали его «сепаратистом» за луганское происхождение и обращались к нему не по имени или званию, а «кацап» или «москаль».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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