Сдавшийся в плен российским военнослужащим бывший высокопоставленный член теробороны Херсона призвал бывших сослуживцев сложить оружие.

Отмечается, что с января пленный занимал должность замначальника территориальной обороны Херсона.

«Получив оружие в последующем, добровольно сдал автомат Калашникова, три магазина и четыре пачки патронов. Призываю всех, кто до сих пор не сдал свое оружие, сделать это добровольно. Прийти в администрацию Херсона и заявить о желании сдать оружие», — сказал он.

Мужчина также подчеркнул, что меры физического воздействия в этом случае применяться не будут.

Ранее в этот день экс-военный, проходивший службу в стрелковых частях французской армии, Адриан Боке рассказал, что украинские войска совершают военные преступления в отношении мирных граждан и пленных солдат российской армии.

Он уточнил, что он находился на территории Украины на протяжении нескольких недель в рамках гуманитарной миссии и был свидетелем этих преступлений.

Также в среду бывший украинский военнослужащий Даниил Ковалев сообщил военным следователям Следственного комитета России об издевательствах над ним в украинской армии. По его словам, сослуживцы относились к нему плохо, так как большинство из них считали его «сепаратистом» за луганское происхождение и обращались к нему не по имени или званию, а «кацап» или «москаль».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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