Экс-солдат ВСУ рассказал об издевательствах в армии за его русскоязычность

Бывший украинский военнослужащий, выходец из Луганской области Даниил Ковалев рассказал военным следователям Следственного комитета России об издевательствах над ним в украинской армии.

Он рассказал, что в 18 лет из-за нехватки денег поступил на военную службу по контракту в войсковую часть, дислоцированную во Львове. По его словам, практически все его сослуживцы были родом из западной части Украины. И они относились к нему очень плохо — большинство из них считали его «сепаратистом» за луганское происхождение и обращались к нему не по имени или званию, а как «кацап» или «москаль».

Ковалев рассказал, что однажды его даже заперли в вольере для собак.

«Один сержант уже настолько предвзято ко мне относился, потому что я русскоязычный, что он начал меня в чем-то подозревать <...> и закрыл меня в собачьем вольере, в клетку», — вспомнил он.

Там экс-военнослужащий провел сутки. Спать ему пришлось на голом полу, а есть из миски.

После этого молодой человек решил завершить свою службу в вооруженных силах Украины и уволился из армии.

3 мая сообщалось, что неподалеку от города Херсон российские силовики обнаружили пыточную камеру, а также заминированное тело человека в форме армии РФ. Тело было без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью.

22 апреля СК России возбудил дело в отношении руководства ряда изоляторов на Украине по фактам пыток и истязаний российских военнопленных. По данным ведомства, проходящие службу в украинских СИЗО лица вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение в отношении российских военнослужащих, попавших в плен.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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