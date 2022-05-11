Лепестки Победы: в Латвии продолжается «цветочный бунт»

Третьи сутки рижане несут цветы к мемориальному комплексу «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» и защищают их от попыток властей города подавить стихийную демонстрацию памяти. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В этом году латвийские власти объявили 9 мая «днем памяти жертв на Украине» и запретили памятные мероприятия в честь советских воинов-освободителей
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Несмотря на запрет, рижане, как и всегда, принесли 9 мая к монументу памяти цветы и свечи
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Под запрет в этом году попала также и символика, связанная с Победой, включая георгиевские ленты
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Помешать возложению цветов пытались согнав к монументу полицейские силы
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Фото: РИА Новости/Стрингер
По свидетельству очевидцев, цветы к монументу несут и русские жители Риги, и коренные латыши
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Муниципальные власти убрали 9 мая цветы и свечи при помощи коммунальной техники, включая бульдозеры. Это вызвало возмущение жителей города
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Фото: РИА Новости/Стрингер
10 и 11 мая рижане продолжили приносить к мемориалу цветы, несмотря на сопротивление городских властей
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Фото: РИА Новости/Стрингер
В Латвии законодательно запрещены георгиевские ленточки, символика российской спецоперации на Украине, а также массовые мероприятия у мемориалов советским воинам
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Рижская полиция пыталась оттеснить жителей города от мемориала, применив силовые методы
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Фото: РИА Новости/Стрингер
Многие участники церемонии возложения цветов, включая женщин и несовершеннолетних, были задержаны
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Фото: РИА Новости/Стрингер
По свидетельству очевидцев, в адрес полицейских раздавались крики «позор!» и призывы не трогать женщин и детей
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Фото: соцсети
Вокруг монумента было установлено заграждение цветов украинского и латвийского флагов и пригнаны бульдозеры
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