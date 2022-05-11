Лепестки Победы: в Латвии продолжается «цветочный бунт»

Третьи сутки рижане несут цветы к мемориальному комплексу «Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» и защищают их от попыток властей города подавить стихийную демонстрацию памяти. Подробности — в фотогалерее «Известий»