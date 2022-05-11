В румынском порту затонула баржа с российским углем

Баржа, осуществлявшая транспортировку российского угля из Германии, 11 мая затонула в румынском порту Констанца. Во время происшествия на борту судна находилось 1,5 тыс. т топлива, сообщает издание Digi24.

Топливо должно было быть доставлено в Сербию, если бы транспортное средство смогло примкнуть к конвою с несколькими баржами. Судоходство в регионе не нарушено из-за близкого расположения баржи к причалу. В настоящий момент румынское военно-морское управление осуществляет проверку случившегося.

Местные службы рассматривают две версии случившегося: дефектная погрузка товара либо появление трещины, которая и привела набору судном воды и, как следствие, потоплению. С владельцем связались для того, чтобы вывезти уголь и поднять баржу.

Ранее, 16 апреля, торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес. Экипаж, состоящий из граждан Турции и Азербайджана, был спасен и госпитализирован.