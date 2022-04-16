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У побережья Туниса затонуло торговое судно

У побережья Туниса затонуло торговое судно

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Торговое судно затонуло около порта тунисского города Габес, экипаж спасен. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в управлении гражданской обороны.

Отмечается, что члены экипажа — граждане Турции и Азербайджана. Все они были спасены и госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

По данным радио, судно следовало из Экваториальной Гвинеи. Оно начало тонуть из-за просачивания воды, после чего члены экипажа выпустили сигнальные ракеты, которые заметила береговая охрана.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в черте Томска во время ледохода на реке Томь затонула баржа. По факту произошедшего организована проверка. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Угроза загрязнения окружающей среды также отсутствует.

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