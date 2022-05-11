Путин освободил Балана от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин освободил замдиректора ФСИН Валерия Балана от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован в среду, 11 мая, на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу с этого дня.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в документе.

Согласно информации на сайте службы, Балан занимал этот пост с апреля 2019 года. Тогда же Балану было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы. В уголовно-исполнительную систему он пришел из МВД. Имеет ряд государственных наград, в их числе — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В этом году Балану исполняется 62 года.

Накануне президент подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России. С каждым из них лидер государства поговорил лично по видеосвязи.

Тогда же, во вторник 10 мая, о своем намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.