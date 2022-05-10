Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить принятие дополнительных решений по снятию остроты текущих проблем с природными пожарами в России. Как заявил глава государства 10 мая, значительный ущерб от природных пожаров в 2022 году в стране уже очевиден.

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — констатировал глава государства на совещании по ситуации с пожарами в регионах РФ.

Путин также отметил, что масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата, напомнив, что лес — это экологический щит.

«Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», — сказал российский лидер.

Президент России поручил предоставить ему информацию, на сколько можно снизить число пожаров в РФ, а также подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране.

По данным врио главы МЧС РФ, в России с начала года возникло уже около 4 тыс. пожаров.

Накануне в МЧС России заявили, что в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тыс. га. При этом всего c начала года площадь лесных пожаров в стране снизилась на 32,6% в сравнении с 2021 годом и составляет 251,7 тыс. га, из них покрыты лесом — 140,9 тыс. га.

6 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. До этого, 5 мая, в Красноярском крае за сутки потушили 10 лесных пожаров, площадь которых составляла 642,5 га.

2 мая стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Минусинском районе Красноярского края в связи со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское.