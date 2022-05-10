Прямой эфир

Путин заявил о значительном ущербе от природных пожаров в 2022 году

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить принятие дополнительных решений по снятию остроты текущих проблем с природными пожарами в России. Как заявил глава государства 10 мая, значительный ущерб от природных пожаров в 2022 году в стране уже очевиден.

Горючая пора: площадь природных пожаров в России идет на антирекорд
Режим ЧС уже введен в Омской области и Красноярском крае

«Сейчас ряд регионов борется с пожарами, возникшими в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — констатировал глава государства на совещании по ситуации с пожарами в регионах РФ.

Путин также отметил, что масштабные пожары подрывают все усилия по сохранению климата, напомнив, что лес — это экологический щит.

«Все и так это прекрасно понимают. Это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», — сказал российский лидер.

Президент России поручил предоставить ему информацию, на сколько можно снизить число пожаров в РФ, а также подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране.

По данным врио главы МЧС РФ, в России с начала года возникло уже около 4 тыс. пожаров.

Накануне в МЧС России заявили, что в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тыс. га. При этом всего c начала года площадь лесных пожаров в стране снизилась на 32,6% в сравнении с 2021 годом и составляет 251,7 тыс. га, из них покрыты лесом — 140,9 тыс. га.

6 мая в пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили, что из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. До этого, 5 мая, в Красноярском крае за сутки потушили 10 лесных пожаров, площадь которых составляла 642,5 га.

2 мая стало известно, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Минусинском районе Красноярского края в связи со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022