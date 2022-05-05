Прямой эфир
Мир
Пентагон раскрыл подробности о передаваемых Украине разведданных
Мир
Израильские СМИ сообщили о теракте в Эладе
Экономика
Великобритания лишила Московскую биржу статуса признанной
Общество
В Москве поймали похитителей зубной щетки
Мир
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Беннет принял извинения Путина за слова Лаврова
Мир
Италия поставит Киеву системы ПВО и противотанковое оружие
Авто
СМИ заявили о падении спроса на авто в России почти втрое
Мир
Вышел тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»
Мир
Reuters сообщило о возможности закрытия европейского офиса ВОЗ в России
Мир
Япония вводит дополнительные санкции против РФ
Экономика
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz

Десять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Красноярском крае

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае за последние сутки потушили 10 лесных пожаров, площадь которых составляла 642,5 га. Очаги были зафиксированы в Канском, Нижнеингашском, Березовском, Минусинском, Шушенском, Каратузском районах, а также в Тюхтетском и Шарыповском муниципальных округах.

С огнем боролись более 181 человек, 35 единиц техники и 7 воздушных судов, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас на территории края зафиксированы два лесных пожара на площади 3 га. Их тушат 28 человек и 2 единицы техники. Угрозы населенным пунктам пока нет.

2 мая в Минусинском районе Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это было связано со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское.

1 мая сообщалось, что в России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 162 природных пожара на площади более 19 тыс. га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022