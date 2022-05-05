Десять лесных пожаров ликвидировали за сутки в Красноярском крае

В Красноярском крае за последние сутки потушили 10 лесных пожаров, площадь которых составляла 642,5 га. Очаги были зафиксированы в Канском, Нижнеингашском, Березовском, Минусинском, Шушенском, Каратузском районах, а также в Тюхтетском и Шарыповском муниципальных округах.

С огнем боролись более 181 человек, 35 единиц техники и 7 воздушных судов, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Сейчас на территории края зафиксированы два лесных пожара на площади 3 га. Их тушат 28 человек и 2 единицы техники. Угрозы населенным пунктам пока нет.

2 мая в Минусинском районе Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Это было связано со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское.

1 мая сообщалось, что в России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 162 природных пожара на площади более 19 тыс. га.