Режим ЧС объявили из-за лесных пожаров в Минусинском районе Красноярского края

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Минусинском районе Красноярского края в связи со сложной пожарной обстановкой в трех населенных пунктах — Знаменка, Лугавское и Тагарское. Об этом 2 мая сообщила единая дежурная диспетчерская служба Минусинска.

Отмечается, что лесной пожар действует на площади 250 га. В Знаменке была объявлена эвакуация населения в пункт временного размещения в селе Селиваниха.

Группировка на тушении увеличена до 236 человек и 61 единицы техники. Также к ликвидации огня привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, который совершил восемь сливов воды объемом 24 т. Из Красноярска был направлен борт Бе-200 ЧС. Он сбросил 5 т воды.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет.

1 мая сообщалось, что в России за прошедшие сутки лесопожарные службы потушили 162 природных пожара на площади более 19 тыс. га.

27 апреля стало известно, что жителей садовых товариществ в Кургане эвакуируют из-за пожаров, перешедших на хозяйственные постройки с сухой травы.

21 апреля эколог Сергей Костарев назвал основными причинами лесных пожаров сухую погоду и человеческий фактор.