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Эколог назвал причины частых лесных пожаров в России

Эколог Костарев назвал причины частых лесных пожаров в России
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Эколог Сергей Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человека.

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В беседе с Lenta.Ru 20 апреля специалист отметил, что начиная с весны в ряде российских регионов начинается пожароопасный период. По его словам, частыми факторами возникновения природного пожара служат сухая погода и деятельность человека.

«Довольно много лесов уже сейчас горит. Связано это с необычно сухой и теплой погодой, которая была в начале апреля», — приводит слова эколога сайт kp.ru.

Костарев отметил, что виновата в появлении огня не только погода, но и люди, которые устраивают пал травы, думая, что «охраняют свою деревню», сжигая вокруг траву. Вместо этого они только поджигают лес, отметил эколог.

Он предположил, что летом пожары будут в сухой местности, но сейчас нельзя назвать точное место.

31 марта Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что риск возникновения очагов природных пожаров прогнозируется на территории шести регионов России, пишет RT. Речь идет об Амурской области, территориях Астраханской и Ростовской областей. Также это касается юга Приморского, Забайкальского и Краснодарского краев.

В России начался сезон пожаров. По сообщениям МЧС, в 14 регионах России введен особый противопожарный режим. Он подразумевает полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники.

20 апреля в Московской области потушили два первых за сезон лесных пожара. Возгорания произошли 18 апреля в Истре и Клину. В тушении задействовали пять машин и 17 специалистов.

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