Площади лесных пожаров в 2022 году ниже на 32,6% на фоне роста возгораний

С начала года скорость тушения лесных пожаров превышает 90% — в подавляющем большинстве случаев огонь в лесу ликвидируется менее чем за сутки с момента обнаружения.

Всего c начала года площадь лесных пожаров в стране снизилась на 32,6% в сравнении с 2021 годом и составляет 251,7 тыс га, из них покрыты лесом — 140,9 тыс. га.

Снижение площадей, пройденных огнем, на фоне увеличения числа пожаров на 30% до более чем 3 тыс. свидетельствует об их оперативном выявления и ликвидации.

Причины возникновения всех весенних лесных пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением (сжигание сухой травы на полях, мусора на дачных участках, незатушенные костры, выброшенные окурки и спички) и техногенные факторы (электрозамыкания, оборванные провода ЛЭП).

«За сутки команды Авиалесоохраны, наземной лесной службы ликвидировали в Красноярском крае, Иркутской и Курганской областях 52 лесных пожара. Лесопожарная обстановка осложнялась переходом огня в лес с населенных пунктов — в 28 случаях огонь пришел в лес с оборванных ветром линий электропередачи, с полей, домов, охваченных огнем, — сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников. — Лесные пожарные не допустили распространения огня из леса на населенные пункты, а в Красноярском крае почти тысяча сотрудников краевого лесопожарного центра помогали бороться с огнем, бушевавшим в поселках. С разыгравшейся стихией сражались плечом к плечу».

В рамках межрегионального маневрирования регионам, где ситуация обострилась техногенными пожарами в населенных пунктах и сложными погодными условия, помощь оказывают свыше 800 бойцов Авиалесоохраны:

- в Амурской области — 76,

- в Курганской области — 488,

- в Республике Хакасия — 62,

- в Республике Бурятия — 90,

- в Республике Тыва — 41,

- в Красноярском крае — 36,

- в Омской области — 28.

«Сегодня задача лесных пожарных — защитить от огня не только леса, но и предупредить угрозу для населенных пунктов. Руководство Минприроды России, Рослесхоза, Авиалесоохраны — мы работаем на месте в регионах, для большей оперативности в принятии решений по переброске сил и наращиванию группировки лесных пожарных», — подчеркнул Иван Советников.

9 мая в МЧС сообщили, что в Красноярском крае мощный лесной пожар из-за штормового ветра перекинулся на 15 населенных пунктов. Пожары затронули и Омскую область. В Курганской пламя от жилых построек удалось отвести. По информации МЧС, в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тыс. га.