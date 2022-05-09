В МЧС заявили о более 50 крупных лесных пожарах площадью более 16 тыс. га

В Красноярском крае мощный лесной пожар из-за штормового ветра перекинулся на 15 населенных пунктов. Пожары затронули и Омскую область. В Курганской пламя от жилых построек удалось отвести. По информации МЧС, в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тыс. га.

В Красноярском крае горят 16 деревень. Всего пострадавшими от пожаров стали более 1200 человек, вред здоровью получили 19, погибли пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту их гибели.

В городе Уяр огненный шторм уничтожил более 20 домов. Ветер продолжает гнать огонь в глубь поселка. Сотрудники МЧС отстаивали дома, которые огонь еще не тронул. Местные жители обливали фасады домов, чтобы защитить от летящих искр. Часто люди остаются до последнего, опасаясь бросать имущество. И гибнут. Хотя власти давно предупреждали о необходимости эвакуироваться.

«В селе Талажанка сгорели двое детей и один взрослый. Еще две жертвы — в селе Никольск. Возбуждены уголовные дела. Но расследовать, возможно, придется и то, насколько Красноярский край вообще был готов к пожароопасному сезону», — рассказал корреспондент «Известий».

По словам губернатора региона Александра Усса, ситуация крайне сложная. Она началась с утра после того, как закончился очередной оперативный штаб по борьбе с пожарами. Однако жители того же Уяра уверяют, что на месте катастрофически не хватало пожарных расчетов.

Чаще всего пожары случаются по человеческой вине. Люди поджигают траву или разводят костры в лесополосе. Кроме этих причин, возгорания вызывают обрывы проводов и короткие замыкания. Из-за сильного ветра авиация не смогла вовремя подняться с аэродромов. Справляться с огнем можно только наземными силами.

​На карте природных пожаров территория​ Сибири и части Урала сейчас выглядит как раскаленное красное пятно. В Хакасии горят свыше 1,5 тыс. га леса. Курганская область тоже в огне. Колоссальными усилиями пожарных удалось отбить крупные населенные пункты, свыше 1 тыс. человек эвакуировали в безопасное место.​

В Курганской области сотрудники МЧС держат оборону на расстоянии всего шести км от населенных пунктов. Рукава протягивают в чащу леса. А на квадроциклах уезжают на разведку, чтобы потом координировать работу спасателей.

Крупные пожары были зарегистрированы почти в 20 населенных пунктах Красноярского края 7 мая. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы.