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В МЧС заявили о более 50 крупных лесных пожарах площадью более 16 тыс. га

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Пожарный тушит пожар
Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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В Красноярском крае мощный лесной пожар из-за штормового ветра перекинулся на 15 населенных пунктов. Пожары затронули и Омскую область. В Курганской пламя от жилых построек удалось отвести. По информации МЧС, в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тыс. га.

В Красноярском крае горят 16 деревень. Всего пострадавшими от пожаров стали более 1200 человек, вред здоровью получили 19, погибли пять человек. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту их гибели.

Огневой рубеж: как перераспределят пожарных
Каждый населенный пункт сможет получить необходимую помощь вовремя

В городе Уяр огненный шторм уничтожил более 20 домов. Ветер продолжает гнать огонь в глубь поселка. Сотрудники МЧС отстаивали дома, которые огонь еще не тронул. Местные жители обливали фасады домов, чтобы защитить от летящих искр. Часто люди остаются до последнего, опасаясь бросать имущество. И гибнут. Хотя власти давно предупреждали о необходимости эвакуироваться.

«В селе Талажанка сгорели двое детей и один взрослый. Еще две жертвы — в селе Никольск. Возбуждены уголовные дела. Но расследовать, возможно, придется и то, насколько Красноярский край вообще был готов к пожароопасному сезону», — рассказал корреспондент «Известий».

По словам губернатора региона Александра Усса, ситуация крайне сложная. Она началась с утра после того, как закончился очередной оперативный штаб по борьбе с пожарами. Однако жители того же Уяра уверяют, что на месте катастрофически не хватало пожарных расчетов.

Чаще всего пожары случаются по человеческой вине. Люди поджигают траву или разводят костры в лесополосе. Кроме этих причин, возгорания вызывают обрывы проводов и короткие замыкания. Из-за сильного ветра авиация не смогла вовремя подняться с аэродромов. Справляться с огнем можно только наземными силами.

​На карте природных пожаров территория​ Сибири и части Урала сейчас выглядит как раскаленное красное пятно. В Хакасии горят свыше 1,5 тыс. га леса. Курганская область тоже в огне. Колоссальными усилиями пожарных удалось отбить крупные населенные пункты, свыше 1 тыс. человек эвакуировали в безопасное место.​

В Курганской области сотрудники МЧС держат оборону на расстоянии всего шести км от населенных пунктов. Рукава протягивают в чащу леса. А на квадроциклах уезжают на разведку, чтобы потом координировать работу спасателей.

Крупные пожары были зарегистрированы почти в 20 населенных пунктах Красноярского края 7 мая. Борьбу с огнем осложняли погодные условия и порывы ветра свыше 25 м/с. К вечеру субботы пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, все пожары были локализованы.

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