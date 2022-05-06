Жителей трех деревень Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров

Из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Так, спасатели проводят эвакуацию жителей деревни Редькина Белозерского муниципального округа, где будет эвакуировано 367 человек, из них 66 — дети. Огонь удается сдерживать на расстоянии 7 км от населенного пункта. Эвакуированные будут размещены в ПВР, развернутом в школе села Рычково.

Также была объявлена эвакуация в деревнях Белый Яр и Передергина, а также СНТ «Благодатное» и «Раздолье», пишет НСН.

Всего планируется эвакуировать около 900 человек.

Тушение пожаров осложняет сильный ветер. Сложная обстановка сохраняется на территории Белозерского, Кетовского и Каргапольского муниципальных округов.

Ранее в этот день в прокуратуре региона сообщили, что количество уголовных дел, возбужденных в Курганской области из-за неосторожного обращения с огнем и умышленных поджогов, выросло до 10. Правоохранительным органам удалось установить уже 27 виновников ландшафтных пожаров.

За минувшие сутки на утро 6 мая в Курганской области зафиксировано пять пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 10 076 га. Днем ранее данная площадь составляла 13 256 га, пишет REGNUM. В регионе фиксируется шквалистый ветер до 25 м/с.

5 мая сообщалось, что крупный лесной пожар тушат в Курганской области. Борьбу с огнем вблизи поселка Чистопрудный ведут с 28 апреля, в работах задействовано более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники.

4 мая руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин рассказал, что Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, но горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.