Прямой эфир
Общество
В Кремле анонсировали появление доказательств инсценировки в Буче
Экономика
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России
Общество
Песков заверил в невозможности омрачить слухами День Победы
Политика
В МИД РФ исключили применение ядерного оружия в ходе спецоперации
Мир
Глава МИД Белоруссии осудил Запад за отправку оружия и наемников на Украину
Мир
Постпред Индии в ООН ответил на призыв Нидерландов уважать устав организации
Экономика
В ЦБ сообщили о штатной работе сервисов платежной системы банка
Мир
Адвокат семьи Сапеги рассказал о дальнейших планах защиты девушки
Мир
Мэр Мариуполя рассказал о разминировании ведущих к городу дорог
Политика
В МИДе заявили о продолжении Россией поставок товаров АПК и удобрений
Мир
Политолог оценил решение Орбана не поддерживать шестой пакет санкций ЕС

Жителей трех деревень Курганской области эвакуируют из-за природных пожаров

0
Фото: Управление МЧС России по Курганской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сколько нагорело: пожары 2021 года могут побить антирекорд XXI века
Пламя уничтожило лес почти на 16 млн га территории России

Так, спасатели проводят эвакуацию жителей деревни Редькина Белозерского муниципального округа, где будет эвакуировано 367 человек, из них 66 — дети. Огонь удается сдерживать на расстоянии 7 км от населенного пункта. Эвакуированные будут размещены в ПВР, развернутом в школе села Рычково.

Также была объявлена эвакуация в деревнях Белый Яр и Передергина, а также СНТ «Благодатное» и «Раздолье», пишет НСН.

Всего планируется эвакуировать около 900 человек.

Тушение пожаров осложняет сильный ветер. Сложная обстановка сохраняется на территории Белозерского, Кетовского и Каргапольского муниципальных округов.

Ранее в этот день в прокуратуре региона сообщили, что количество уголовных дел, возбужденных в Курганской области из-за неосторожного обращения с огнем и умышленных поджогов, выросло до 10. Правоохранительным органам удалось установить уже 27 виновников ландшафтных пожаров.

За минувшие сутки на утро 6 мая в Курганской области зафиксировано пять пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 10 076 га. Днем ранее данная площадь составляла 13 256 га, пишет REGNUM. В регионе фиксируется шквалистый ветер до 25 м/с.

5 мая сообщалось, что крупный лесной пожар тушат в Курганской области. Борьбу с огнем вблизи поселка Чистопрудный ведут с 28 апреля, в работах задействовано более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники.

4 мая руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин рассказал, что Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, но горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022