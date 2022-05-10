В Госдуме допустили намеренное затягивание в ЕС согласования эмбарго на нефть из РФ

ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Такой прогноз 10 мая дал депутат Государственной Думы Сергей Бурлаков.

Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

«Не удивлюсь, если вопрос согласования эмбарго постпредами ЕС будет намеренно затягиваться на неопределенный срок, а потом и вовсе эта тема будет закрыта. Думаю, что они прекрасно понимают, к каким экономическим последствиям может привести отказ от российской нефти и газа», — пояснил депутат.

Он отметил, что есть большая разница между заявлением о чем-либо и реализацией на практике. «Россия показала, что неприкрытый шантаж со стороны Запада нас не сильно взволновал. А вот европейская общественность уже сильно нервничает по этому поводу», - пояснил он.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций. За несколько дней до этого, 4 мая также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России, тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

В то же время, 10 мая госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI заявил, что страны Евросоюза могут ввести эмбарго на российскую нефть уже через несколько дней.

Шестой пакет санкций против России, в котором предполагается поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти, был передан на рассмотрение постредов стран ЕС 4 мая.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций.

По мнению экономиста швейцарского банка Julius Bär Норберта Рюккера, Россия может извлечь выгоду из нефтяного эмбарго, пока Евросоюз пытается ее экономически разорить санкциями. Он уточняет, что на Швейцарию эмбарго влияет только косвенно, так как страна получает нефть от европейских нефтеперерабатывающих заводов. Но если цена на нефть продолжит расти из-за эмбарго, это почувствуют и в Берне. Эмбарго может еще больше поднять цены на нефть, что сработает на пользу России, подчеркнул экономист.

Западные страны ужесточают антироссийские санкции на фоне того, что на Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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