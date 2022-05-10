В Париже считают введение эмбарго ЕС на нефть из РФ вопросом нескольких дней

Власти Евросоюза могут ввести эмбарго на российскую нефть уже через несколько дней. В этом уверен госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, прокомментировавший ситуацию во вторник, 10 мая.

«Это вопрос нескольких дней. Нам необходимо действовать быстро», — заявил Бон в эфире телеканала LCI.

Дипломат считает, что многим странам потребуется какое-то время на данное решение, и сомневается, что конкретно Венгрию удастся переубедить в этом вопросе быстрее, так как он является очень чувствительным для страны.

«Многие страны зависят от российской нефти. Это чувствительный вопрос не только для Венгрии, но и, думаю, для Словакии и Болгарии. Они больше остальных в ЕС зависят от нефти из РФ», — отметил дипломат.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что отказ от экспорта российских энергоносителей может оказать разрушительное воздействие на западную экономику. По словам обозревателя Джулиана Ли, одномоментное прекращение сотрудничества с РФ в сфере энергетики невыгодно для Евросоюза.

Тогда же стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза вновь не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет санкций. Обсуждение должно возобновиться в ближайшие дни.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, на них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

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