Постпреды ЕС снова не достигли соглашения по санкциям в отношении РФ

Постпреды Евросоюза 8 мая не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии. Обсуждение продолжится в ближайшие дни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Венгрия продолжила блокировать предложение Евросоюза о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет санкций», — говорится в статье.

По информации агентства, предложение Евросоюза направлено на запрет сырой нефти в течение следующих шести месяцев и переработанного топлива к началу января. Венгрии и Словакии предложено начать соблюдать санкции с 2024 года, Чехии — с июня того же года, поскольку страны сильно зависят от российской нефти.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. Она указала на то, что страны — члены Евросоюза «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю. На них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Ранее, 4 мая, также сообщалось, что постпреды стран Евросоюза не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Тогда обеспокоенность возможным эмбарго выразили Чехия и Болгария. В то же время Венгрия и Словакия хотели бы быть освобождены от запрета на поставки нефти.

В тот же день представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что совету Евросоюза передан на утверждение шестой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии уточнила, новый пакет рестрикций предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Комментируя очередные рестрикции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

По мнению экономиста из швейцарского банка Julius Bär Норберта Рюккера, Россия может извлечь для себя выгоду из нефтяного эмбарго, пока Евросоюз пытается ее экономически разорить санкциями. Он уточняет, что на Швейцарию эмбарго влияет только косвенно, так как страна получает нефть от европейских нефтеперерабатывающих заводов. Но если цена на нефть продолжит расти из-за эмбарго, это почувствуют и в Берне. Эмбарго может еще больше поднять цены на нефть, что сработает на пользу России, подчеркнул экономист.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Документ в том числе запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

Западные страны ужесточают антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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