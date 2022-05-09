Отказ от экспорта российских энергоносителей может оказать разрушительное воздействие на западную экономику. Об этом в понедельник, 9 мая, пишет агентство Bloomberg.

По словам обозревателя Джулиана Ли, одномоментное прекращение сотрудничества с РФ в сфере энергетики невыгодно для Евросоюза (ЕС). Ряд стран уже высказались против плана по сокращению экспорта сырья из России в течение полугода. В их числе — Венгрия, Словакия и Хорватия.

Также аналитик обратил внимание на то, что западному энергетическому сектору потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям. В свою очередь, не каждое государство может позволить себе столь резкие перемены, которые неизбежно повлекут за собой снижение эффективности производства. Разногласия по этому поводу могут стать угрозой целостности ЕС.

При этом, уточнил эксперт, добиться независимости от российских газа и нефти возможно, если предоставить более реалистичные сроки и сокращать объемы сырьевого экспорта постепенно.

Ранее в этот день стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, на них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

Как не раз отмечали эксперты и признавали сами западные политики, санкциями против России США и страны ЕС ударили по себе же. Так, цены на топливо и продукты, инфляция и стоимость электричества показали рекордный рост и в США, и в Германии, и в Великобритании.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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