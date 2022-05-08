В Швейцарии объяснили выгоду России от нефтяного эмбарго ЕС

Россия может извлечь для себя выгоду из нефтяного эмбарго, пока Евросоюз (ЕС) пытается ее экономически разорить санкциями, считает экономист из швейцарского банка Julius Bär Норберт Рюккер, чье мнение приводит 6 мая портал 20 Minuten.

По его мнению, на Швейцарию эмбарго влияет только косвенно, так как страна получает нефть от европейских нефтеперерабатывающих заводов. Но если цена на нефть продолжит расти из-за эмбарго, это почувствуют и в Берне.

«Это спорно. На самом деле, у ЕС были бы лучшие альтернативы для ослабления России, например, штрафные пошлины. Теперь большой вопрос, будет ли Запад оказывать давление на Китай и Индию,тогда эмбарго будет иметь гораздо больший эффект. Россия тогда вряд ли нашла бы покупателей. Однако в этом случае стоит опасаться также более крупного дефолта и дальнейшего роста цен на нефть», — поделился мнением эксперт.

Он добавил, что эмбарго может еще больше поднять цены на нефть, что сработает на пользу России. По данным Международного валютного фонда (МВФ), страна покрывает свои производственные затраты по цене от $10 до $15 за баррель. В настоящее время эта сумма составляет более €100.

«Но всё не так просто: Россия теперь должна продавать свою нефть ниже рыночной цены, чтобы находить покупателей», — сказал Рюккер.

Он также отметил, что пытаться остановить конфликт вокруг Украины с помощью нефтяного эмбарго, не нанося при этом себе вреда, было бы нелепо. Эксперт напомнил, что Россия находит покупателей в том числе за пределами ЕС, таких как Китай и Индия.

1 мая ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России. Экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе».

6 мая депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик заявил, что некоторые европейские страны в рамках своей политики прислушиваются к гражданам, не выражают готовности к эмбарго на российские нефть и газ и хотят поддерживать с Россией выгодные отношения. Европарламентарий отметил, что сценарий, при котором Словакия откажется от российского топлива, «не очень реалистичен».

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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