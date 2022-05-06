Евродепутат от Словакии объяснил бесперспективность эмбарго на топливо РФ

Некоторые европейские страны в рамках своей политики прислушиваются к своим гражданам, не выражают готовности к эмбарго на российские нефть и газ и хотят поддерживать с Россией выгодные отношения, рассказал «Известиям» в пятницу, 6 мая, депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

«Я предполагаю, что консенсуса в этом вопросе не будет. Есть государства, которые выступают против эмбарго на том основании, что у них давние стабильные отношения в энергетической сфере с Россией. Правительства этих стран прислушиваются к гражданам и хотят поддерживать выгодные отношения с Москвой, чтобы удержать цены на энергоносители», — сказал он.

Угрик добавил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил о недостаточной поддержке со стороны членов ЕС полного эмбарго или карательного тарифа на импорт нефти и газа из России. Ситуация вполне закономерная, так как в некоторых странах Европы есть здравомыслящие политики, которые защищают национальные интересы и интересы своих граждан, уверен он.

Европарламентарий отметил, что сценарий, при котором Словакия откажется от российского топлива, «не очень реалистичен».

«Но многих «политических активистов» в правительстве это не волнует, потому что ими руководят эмоции и стремление удовлетворить зарубежные центры, которые, наоборот, могут выиграть от такого замещения поставок», — подчеркнул он.

Угрик сообщил, что инфляция в Словакии приблизилась к 10% — это почти самая высокая отметка за 22 года. И привели к этому, по его мнению, безответственная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, потеря способности управлять инфляцией и последствия «зеленой» политики ЕС.

«А также неспособность нынешнего правительства Словакии справляться с кризисными ситуациями и поддерживать независимые международные отношения. В какой-то мере усилению инфляции способствует и конфликт на Украине из-за разрыва определенных цепей поставок и связей», — полагает депутат Европарламента.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 6 мая в 10:00:

«Консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго не будет»