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Экономисты предрекли ФРГ рецессию в случае эмбарго на топливо из РФ

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Ведущие экономисты Германии предупредили о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из России.

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Как отметила в эфире телеканала NTV 1 мая главный экономист банка KfW Фрици Келер-Гейб, экономика Германии должна была вырасти в 2022 году, однако с учетом «серьезных негативных рисков всё может сложиться иначе».

По ее мнению, введение эмбарго на поставку российских энергоресурсов может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Она также уточнила, что на экономику влияют и другие факторы: сбои в цепочках поставок, вызванные проблемами в Китае, коронавирусные ограничения, нехватка квалифицированных специалистов и стремительный рост цен, обусловленный ситуацией на Украине.

Кроме того, экономический эксперт Вероника Гримм также спрогнозировала «непогоду» для экономики Германии. Она считает, что цены на энергоносители останутся на высоком уровне, а реальная заработная плата снизится из-за устойчиво высокого уровня инфляции.

«Рост цен на энергоносители привел к рекордной инфляции в марте и снижению покупательной способности», — сказала Гримм.

Ранее, 30 апреля, глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страна не будет платить за российский газ в рублях даже в отдаленной перспективе. Глава минфина ФРГ также добавил, что Германия делает всё возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от российского газа и России.

До этого, 27 апреля, издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten сообщало, что евро значительно сдал свои позиции за последние пять лет, а ужесточение санкций против России лишь усугубит ситуацию.

Эксперт отметил, что рецессия, высокая инфляция и бездействие Европейского центрального банка будут (ЕЦБ) «самым кошмарным сценарием». Евро не выиграет от трех повышений процентных ставок в 2022 году, как запланировал ЕЦБ, уточнил он.

25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Германия больше других стран Европейского союза зависит от российского газа.

До этого, 22 апреля, стало известно, что газовое эмбарго России обойдется Германии в €180 млрд.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что внезапное эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

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