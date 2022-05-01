СМИ сообщили о «свободном падении» евро из-за санкций против России

Евро значительно сдал свои позиции за последние пять лет, ужесточение санкций против России лишь усугубит ситуацию, говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten от 27 апреля.

Уточняется, что Европа может пострадать сильнее от сложившейся на украинской территории ситуации, чем США.

«На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне или даже рецессия все еще может поколебать запланированный курс ужесточения», — приводит издание слова главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля.

Эксперт отметил, что рецессия, высокая инфляция и бездействие Европейского центрального банка будут (ЕЦБ) «самым кошмарным сценарием». Евро не выиграет от трех повышений процентных ставок в 2022 году, как запланировал ЕЦБ, уточнил он.

Как передает исследовательская компания GfK, пишет издание, после повторного ухудшения этот индикатор потребительских настроений в ФРГ достиг предельно низкой отметки. При этом были надежды на рост этого индикатора в результате ослабления ограничительных мер в отношении России, но и они рухнули.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил, что на фоне антироссийских санкций Запада спрос на евро в стране сильно упал, при этом предложение от экспортеров остается высоким, в связи с этим происходит постоянное ослабление евро.

Андреа Мураторе в статье, опубликованной 29 апреля на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale, отметил, что зависимость Европы от российских энергоносителей создает такую макроэкономическую ситуацию, при которой евро может значительно пострадать. Причиной этому он назвал и денежную политику Вашингтона.

Ранее в этот же день курс евро упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:12 мск, курс евро составляет 74,60 рубля, доллара — 70,77 рубля.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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