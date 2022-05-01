Прямой эфир
Мир
США и Великобритания провели переговоры по «китайской угрозе» Тайваню
Спорт
Mirror узнал о возможном возвращении Роналду в «Реал Мадрид»
Мир
Блинкен и Кулеба обсудили возвращение дипломатов США на Украину
Мир
Грузия захотела большей политической поддержки от США
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным ЦВО вручили госнаграды
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 мая
Мир
Огонь от лесного пожара подобрался к Лас-Вегасу в Нью-Мексико
Общество
Эксперт назвал «стелс-Омикрон» самым заразным штаммом за пандемию
Мир
Bloomberg раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России
Общество
В РФ с 1 мая введут новое пособие на детей и изменят ставку по ипотеке
Армия
Отличившимся в ходе спецоперации военным ЮВО вручили госнаграды

СМИ сообщили о «свободном падении» евро из-за санкций против России

DWN: евро находится в «свободном падении», ужесточение санкций против России только усугубит ситуацию
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евро значительно сдал свои позиции за последние пять лет, ужесточение санкций против России лишь усугубит ситуацию, говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten от 27 апреля.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

Уточняется, что Европа может пострадать сильнее от сложившейся на украинской территории ситуации, чем США.

«На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне или даже рецессия все еще может поколебать запланированный курс ужесточения», — приводит издание слова главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля.

Эксперт отметил, что рецессия, высокая инфляция и бездействие Европейского центрального банка будут (ЕЦБ) «самым кошмарным сценарием». Евро не выиграет от трех повышений процентных ставок в 2022 году, как запланировал ЕЦБ, уточнил он.

Как передает исследовательская компания GfK, пишет издание, после повторного ухудшения этот индикатор потребительских настроений в ФРГ достиг предельно низкой отметки. При этом были надежды на рост этого индикатора в результате ослабления ограничительных мер в отношении России, но и они рухнули.

1 мая директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил, что на фоне антироссийских санкций Запада спрос на евро в стране сильно упал, при этом предложение от экспортеров остается высоким, в связи с этим происходит постоянное ослабление евро.

Андреа Мураторе в статье, опубликованной 29 апреля на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale, отметил, что зависимость Европы от российских энергоносителей создает такую макроэкономическую ситуацию, при которой евро может значительно пострадать. Причиной этому он назвал и денежную политику Вашингтона.

Ранее в этот же день курс евро упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:12 мск, курс евро составляет 74,60 рубля, доллара — 70,77 рубля.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022