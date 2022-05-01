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Эксперт рассказал о крахе евро в России из-за падения спроса на валюту

Эксперт Тузов: в России происходит крах евро из-за падения спроса на валюту
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На фоне антироссийских санкций Запада спрос на евро в стране сильно упал, при этом предложение от экспортеров остается высоким, в связи с этим происходит постоянное ослабление евро. Об этом заявил 1 мая директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

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Эксперт также указал на привлекательность зоны евро для стран Евросоюза (ЕС), поэтому крах евро на глобальном уровне едва ли может произойти в короткие сроки.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — приводит его слова агентство «Прайм».

Поскольку валюта евро, по большей части, обеспечена экономиками ФРГ и Франции, такое решение могут принять только эти страны.

Днем ранее, 30 апреля, Андреа Мураторе в статье, опубликованной на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale описал, как американская денежная политика и зависимость Европы от российских энергоносителей создает такую макроэкономическую ситуацию, при которой евро может значительно пострадать. Он отметил, что европейские санкции «отражаются на тех, кто их ввел».

29 апреля руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган заявил «Известиям», что через несколько месяцев евро будет стоить столько же, сколько и доллар. Это станет плодом не самой грамотной экономической политики Евросоюза, уточнил он.

Ранее в этот же день курс евро упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года в ходе торгов на Мосбирже. По данным на 18:12 мск, курс евро составляет 74,60 рубля, доллара — 70,77 рубля.

Партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов связал падение стоимости евро с ограниченным спросом на европейскую валюту из-за резкого снижения товарооборота России с Евросоюзом. Предложение же евро, наоборот, велико, поэтому и наблюдается временный дисбаланс, пояснил он.

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