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В Италии рассказали о ловушке для евро из-за санкций против России

Inside Over: евро оказался в ловушке из-за санкций против России и политики США
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Денежная политика США и зависимость Европы от российских энергоносителей создает такую макроэкономическую ситуацию, при которой евро может значительно пострадать. Об этом пишет Андреа Мураторе в статье, опубликованной 29 апреля на сайте проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale.

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«Евро оказывается в ловушке: он терпит сброс американской инфляции из-за монетарного ужесточения Вашингтона, за которым ЕЦБ (Европейский центральный банк — Ред.) не может уследить из-за кризиса; он ослаблен как международная торговая валюта из-за того, что Россия больше не использует его в качестве альтернативы доллару США», — говорится в материале.

Уточняется, что евро рискует сильно пострадать после того, как Польша и Болгария отказались платить рублями за российский газ. Ожидается, что «цены на газ растут после того, как Россия перекроет кран». Сегодня газ уже стоит в шесть раз дороже, чем год назад, это также оказывает влияние на валютный рынок, где «евро потерял позиции по отношению к доллару и упал до минимума за пять лет».

За последние полтора месяца рубль подорожал по отношению к евро на 46,76%, свои позиции укрепил и доллар. «Евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь Евросоюза».

Неуверенность по поводу поставок энергоносителей и ответные меры РФ на санкции сделали все остальное, при это европейские санкции «отражаются на тех, кто их ввел», добавил автор статьи.

Также уточняется, что Вашингтон сейчас перекладывает издержки высокой инфляции на остальной мир, пользуясь тем, что Европейский союз присоединился к антироссийским санкциям и взял на себя финансовые риски.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. Так, Германия, по ее словам, намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года.

Неделей ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

5 апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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