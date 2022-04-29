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Курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

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Курс доллара 29 апреля в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Днем ранее курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с марта 2020-го.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

25 апреля Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет интерес к сохранению платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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