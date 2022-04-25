Прямой эфир
Мир
Завод «Азовсталь» в Мариуполе не будут восстанавливать
Мир
Партия в Нидерландах заинтересовалась происхождением $850 млн у Зеленского
Мир
Фирма в Латвии переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»
Мир
В Киеве демонтируют монумент дружбы народов России и Украины
Мир
Глава ЛНР Пасечник прибыл в Рубежное
Мир
Ситуация на изначально контролируемой ЛНР территории стабилизировалась
Авто
Автодилеры попросили продлить срок гарантийного ремонта автомобилей
Мир
Россия вышлет 40 сотрудников дипмиссии Германии
Мир
Mirror сообщил о 5 млн вынужденных выбирать между отоплением и едой британцах
Мир
Политолог предрек Макрону усиление протестов в стране после победы на выборах
Культура
Власти Эстонии запретили Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 76 рублей

Финансовый аналитик Антонов допустил снижение курса евро до 76 рублей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в понедельник, 25 апреля, данные, согласно которым курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года.

«Индекс «Сникерса»: сколько на самом деле должен стоить рубль
Аналитики по просьбе «Известий» подсчитали справедливый курс рубля

Эксперт отметил, что на курс оказывают влияние несколько факторов.

Это падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, период налоговых платежей в России, пик которых пришелся на 25 апреля, продажа валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ РФ, а также согласие стран ЕС платить за российский газ через «Газпромбанк», объяснил он в беседе с RT.

Специалист высказал мнение, что заявление ЕС об отсутствии единства по введению новых санкций против России сыграло важную роль.

«Курс евро может продолжить плавное снижение к рублю и другим мировым валютам. В ближайшее время при сохраняющейся тенденции евро может опуститься к уровню 76 рублей», — заключил Антонов.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года. Курс доллара опускался до 73,06 рубля. По данным на 16:01 мск, евро стоит 77,31 рубля, доллар — 73,15 рубля, сообщает телеканал «360».

Также в понедельник Банк России сообщил, что теперь курс доллара по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск, передает НСН.

Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Московской биржи в период с 10:00 до 15:30 мск.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что регулятор мог изменить порядок расчета курсов иностранных валют, чтобы курс определялся по данным из диапазона времени, когда был максимальный объем сделок, отметив, что это техническое решение.

Накануне главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что укрепление рубля определяется показателями предложения иностранной валюты на рынке. Он сообщил, что в последнее время можно было наблюдать заметное укрепление российской нацвалюты, которое обусловлено вышеупомянутым фактором. Слабый спрос на доллар и евро был сформирован из-за разрыва цепочек поставок, добавил он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022