Финансовый аналитик спрогнозировал снижение курса евро до 76 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прокомментировал в понедельник, 25 апреля, данные, согласно которым курс евро в ходе торгов на Мосбирже упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года.

Эксперт отметил, что на курс оказывают влияние несколько факторов.

Это падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, период налоговых платежей в России, пик которых пришелся на 25 апреля, продажа валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ РФ, а также согласие стран ЕС платить за российский газ через «Газпромбанк», объяснил он в беседе с RT.

Специалист высказал мнение, что заявление ЕС об отсутствии единства по введению новых санкций против России сыграло важную роль.

«Курс евро может продолжить плавное снижение к рублю и другим мировым валютам. В ближайшее время при сохраняющейся тенденции евро может опуститься к уровню 76 рублей», — заключил Антонов.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Мосбирже курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года. Курс доллара опускался до 73,06 рубля. По данным на 16:01 мск, евро стоит 77,31 рубля, доллар — 73,15 рубля, сообщает телеканал «360».

Также в понедельник Банк России сообщил, что теперь курс доллара по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе американской нацвалюты к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, вместо 16:30 мск, передает НСН.

Для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю ЦБ переходит к использованию методики, аналогичной расчету официального курса доллара, — на основании средневзвешенных курсов европейской и китайской официальных валют по отношению к рублю, рассчитанных по сделкам на торгах Московской биржи в период с 10:00 до 15:30 мск.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что регулятор мог изменить порядок расчета курсов иностранных валют, чтобы курс определялся по данным из диапазона времени, когда был максимальный объем сделок, отметив, что это техническое решение.

Накануне главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что укрепление рубля определяется показателями предложения иностранной валюты на рынке. Он сообщил, что в последнее время можно было наблюдать заметное укрепление российской нацвалюты, которое обусловлено вышеупомянутым фактором. Слабый спрос на доллар и евро был сформирован из-за разрыва цепочек поставок, добавил он.