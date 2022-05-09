В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек

Более 1 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Об этом 9 мая рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более 1 млн жителей и гостей столицы», — цитирует ее портал «МВД Медиа».

В столице России шествие началось в 15:00. Маршрут прошел по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина колонны 7 км.

К шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. В руках глава государства был портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Рядом с главой российского государства прошел отец комбата «Спарты» Владимира Жоги — Артем Жога.

«Бессмертный полк» впервые за последние два года прошел в очном формате, так как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены в 2020 и 2021 годах.

Акция «Бессмертный полк» прошла на Камчатке. В шествии приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов. В Санкт-Петербурге участие в традиционной акции приняли более 1 млн человек.

День Победы празднуют не только в России, но и в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в городах Украины, находящихся под защитой российских военных. В населенных пунктах тоже прошли шествия «Бессмертного полка».