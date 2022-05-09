Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве. Участники акции двигаются по Тверской улице и выходят на Красную площадь.

В руках глава государства держит портрет отца-фронтовика.

В Москве 9 мая стартовала акция «Бессмертный полк». Впервые за последние два года мероприятие проводится в очном формате, потому как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены.

Российский лидер уже в шестой раз принимает участие в акции.

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