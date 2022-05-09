Более миллиона человек присоединились к «Бессмертному полку» в Петербурге

В Санкт-Петербурге более 1 млн человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщили в администрации города.

«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более миллиона человек. Возглавили колонну ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, которые проследовали на Дворцовую площадь на ретроавтомобилях времен войны — легендарных полуторках. Их сопровождали волонтеры Победы», — говорится в сообщении.

Также в шествии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания города Александр Бельский.

Беглов вышел с портретами отца — Дмитрия Никитовича Беглова, который прошел с боями Халхин-Гол, Финскую и Великую Отечественную, Японскую войны, и дяди — Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году в Польше.

«День Победы — наш главный и священный праздник. 77 лет назад наши отцы и деды защитили мир от нацизма. Наш город-герой Ленинград выстоял, не сдался, победил. Мы благодарны воинам-фронтовикам, партизанам, труженикам тыла. Всем, кто ковал победу. Всем, кто восстановил страну. Они вместе с нами в Бессмертном полку», — заявил Беглов, выступая перед ветеранами и остальными гостями праздника.

Глава Петербурга также отметил и события, которые происходят в мире в наши дни.

«Сегодня западные страны поддерживают нацистов. Сносят памятники нашим героям, которые их освободили. Наш президент — сын фронтовика — встал против нацистов, объединил всех нас. Мы сегодня едины, мы сегодня сильны», — заключил Беглов.

Акция прошла и в других регионах России. Так, в Москве участие в шествии приняло тоже более миллиона человек. К шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. В руках глава государства держал портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

В шествии на Камчатке приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов.

Российский экипаж на Международной космической станции (МКС) также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.

День Победы празднуют не только в России, но и в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в городах Украины, находящихся под защитой российских военных. В населенных пунктах тоже прошли шествия «Бессмертного полка».