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Ветеран США принял участие в акции «Бессмертный полк»

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Бессмертный полк
Фото: Соцсети
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Американский ветеран Второй мировой Альфред Корби, ушедший на войну в 18 лет, принял участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в Соединенных Штатах.

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«Я имею честь участвовать в «Бессмертном полку». И я присоединяюсь к вам, отдавая дань памяти ветеранам войны, чье мужество и самоотверженность победили зло нацизма. Я искренне надеюсь, что мы сможем возродить дух Эльбы для двух наших великих государств, чтобы снова обратиться к общим интересам человечества», — передает слова Корби РЕН ТВ.

После ветеран выразил надежду на то, что российский и американский народы вновь будут сотрудничать.

Альфред Корби рассказал, что ушел на фронт после нападения на Перл-Харбор и три года служил механиком на тихоокеанском направлении.

Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно в День Победы. В предыдущие два года акция проводилась онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. Шествия по традиции проводятся не только на территории России.

Так, 9 мая впервые прошла акция «Бессмертный полк на МКС». Любой желающий мог отправить информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос».

8 мая Координатор шествия «Бессмертный полк» в Белграде Ненад Симонович рассказал о важности проведения «Бессмертного полка» в Белграде. Он также рассказал историю своего деда-фронтовика.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день акцию запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии, чтобы «избежать провокаций». А в Приднестровье 27 апреля проведение шествия «Бессмертного полка» на День Победы было отменено в связи с требованиями безопасности из-за нескольких произошедших в непризнанной республике терактов.

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