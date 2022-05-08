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Координатор «Бессмертного полка» в Белграде рассказал о ценности акции для сербов

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Координатор «Бессмертного полка» в Белграде
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Координатор шествия «Бессмертный полк» в Белграде Ненад Симонович рассказал «Известиям» в субботу, 7 мая, какой путь прошел его дед Кузман, с фотографией которого он пройдет в полку.

«Это мой дед Кузман, он пошел воевать в 1941 году. До войны служил в королевской армии (Югославская королевская армия была образована в 1918 году, как армия Королевства сербов, хорватов и словенцев. — Ред.). После капитуляции югославской армии ушел в партизаны. Воевал в составе 1-й Пролетарской бригады, был одним из основателей партизанского движения, с самого начала», — отмечает Симонович.

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Дед Кузман, по словам Симоновича, был командиром Главного штаба Иосипа Броза Тито (югославский революционер, политический, государственный и военный деятель). Он и его семеро коллег были охранниками Тито.

«Мой дед боролся с самого начала Великой Отечественной войны, прошел всё, в том числе освобождал Триест. А по возвращении с фронта был депутатом в парламенте Сербии. «Бессмертный полк» очень востребован в Сербии. Благодаря этой акции люди могут пройти с портретами своих героев. У нас раньше не было такой возможности, не было ни одной организации, где мы могли бы это выразить. С появлением праздника 9 Мая — Сербия ввела его — мы получили возможность пройти с нашими освободителями, нашими победителями. Годами у нас такой возможности не было. Сейчас она есть, и это для нас очень важно», — подчеркнул он.

Симонович отметил, что попытки Европы развенчать идею исторической памяти и уважения к победителям в будущем могут привести к нацизму. И это уже происходит.

«Это ведет Европу к нацизму. Она просто показывает свое лицо. Возможно, русским и сербам не стоило освобождать эти народы тогда, ведь они вот так нам возвращают… Возможно, стоило их оставить в нацизме. Но поскольку мы освободители, мы будем бороться против нацизма. Само шествие людей 9 мая показывает их энергию, которая и является борьбой против нацизма. Мы не смеем допустить нацизм в Европе. Это ведет к хаосу, и последствия этого ненормальны», — уверен координатор «Бессмертного полка».

Симонович уточнил, что акция проходит в 23 городах Сербии. С каждым годом это число увеличивается, так как всё больше людей хотят к ней присоединиться. Он добавил, что организовал с соратниками мемориал с именами сербских и русских жертв Великой Отечественной войны. Книга с собранными данными была передана президенту России Владимиру Путину.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» в этом году в России пройдет в традиционном очном формате.

Последние два года шествия проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции. В прошлом году москвичи провели акцию «Бессмертный полк» прямо на своих балконах. С портретами родственников вышли жители Басманного района столицы. А на Ладожской улице протянули баннер с фотографиями участников войны.

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