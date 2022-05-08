Мужчина с украинским флагом напал на «Бессмертный полк» в Мадриде

На участников акции «Бессмертный полк» 8 мая в Мадриде напал мужчина с украинским флагом в руках.

Злоумышленника задержали полицейские под одобряющие возгласы очевидцев.

Днем ранее организатор акции в Мадриде рассказал «Известиям» об угрозах физической расправой и оскорблениях, которые он получает. Были приняты дополнительные меры безопасности, потому что во время самого мероприятия возможны провокации, к которым организаторы также хорошо подготовились.

Кроме того, организатор рассказал, что получал письма на уровне и короля, и президента правительства с просьбой запретить акцию в Испании.

Ветеран Великой Отечественной войны из Сербии Младенко Цолич, профессор, доктор военно-исторических наук, полковник, боец 10-й Далматинской бригады заявил в беседе с «Известиями», что запрет шествий «Бессмертного полка» в Европе может закончиться восстановлением фашизма. По его словам, реабилитировать фашистов выгодно отдельным руководителям, «подвластным пропаганде и давлению». Историк подчеркнул, что основная масса народа этого не хочет.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день акцию запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии, чтобы «избежать провокаций». А в Приднестровье 27 апреля проведение шествия «Бессмертного полка» на День Победы было отменено в связи с требованиями безопасности из-за нескольких произошедших в непризнанной республике терактов.