Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины и два бомбардировщика Су-24
Мир
Хуснуллин заявил о необходимости оказать масштабную гумпомощь Донбассу
Мир
Бибилов проголосовал на президентских выборах в Южной Осетии
Экономика
ЕК потребует от стран Евросоюза делиться газом при сокращении поставок из РФ
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран, ДНР и ЛНР с 77-й годовщиной Победы
Мир
Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса
Общество
Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве 8 и 9 мая
Мир
Расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по цели на Украине
Общество
Пострадавшие от пожаров в Красноярском крае начали получать паспорта
Мир
Путин пожелал жителям Украины мирного и справедливого будущего
Армия
Шойгу вручил звезды Героя России участникам операции в Донбассе
Сюжет:

Мужчина с украинским флагом напал на «Бессмертный полк» в Мадриде

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На участников акции «Бессмертный полк» 8 мая в Мадриде напал мужчина с украинским флагом в руках.

Злоумышленника задержали полицейские под одобряющие возгласы очевидцев.

Города героев: как пройдут шествия «Бессмертного полка» в России и мире
50 тыс. волонтеров помогут тем, кто не сможет принять участие в акции

Днем ранее организатор акции в Мадриде рассказал «Известиям» об угрозах физической расправой и оскорблениях, которые он получает. Были приняты дополнительные меры безопасности, потому что во время самого мероприятия возможны провокации, к которым организаторы также хорошо подготовились.

Кроме того, организатор рассказал, что получал письма на уровне и короля, и президента правительства с просьбой запретить акцию в Испании.

Ветеран Великой Отечественной войны из Сербии Младенко Цолич, профессор, доктор военно-исторических наук, полковник, боец 10-й Далматинской бригады заявил в беседе с «Известиями», что запрет шествий «Бессмертного полка» в Европе может закончиться восстановлением фашизма. По его словам, реабилитировать фашистов выгодно отдельным руководителям, «подвластным пропаганде и давлению». Историк подчеркнул, что основная масса народа этого не хочет.

Шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день акцию запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии, чтобы «избежать провокаций». А в Приднестровье 27 апреля проведение шествия «Бессмертного полка» на День Победы было отменено в связи с требованиями безопасности из-за нескольких произошедших в непризнанной республике терактов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022