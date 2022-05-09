Российский экипаж МКС присоединился к акции «Бессмертный полк»

На Международной космической станции (МКС) впервые прошла акция «Бессмертный полк на МКС». Любой желающий мог отправить информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и их фотографии сообществу «Роскосмос».

Космонавты рассказали, что они получили несколько сотен историй о подвигах родных участников акции, а также много слов благодарности за инициативу проведения акции. Фотографии тех, кто защищал страну в годы войны на орбите показали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Портреты на станцию были доставлены 25 апреля на грузовом корабле «Прогресс МС-14».

В 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне шествия «Бессмертного полка» пройдут по улицам городов. В предыдущие два года акция проводилась онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее, 9 мая, военнослужащих и ветеранов с Днем Победы поздравил министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу. Он отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма.

9 мая 2022 года в России отмечают 77-ю годовщину в Победы в Великой Отечественной войне. Военные парады пройдут в 28 городах России в День Победы. Завершится празднование залпами фейерверков.