«Известия» представили кадры расчищенного мариупольского драмтеатра

Корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал кадры расчищенного мариупольского драмтеатра, о чем стало известно в воскресенье, 8 мая.

На представленной записи можно заметить, что и снаружи, и внутри здания нет огромных обломков. Перед входом в здание — небольшой стихийный мемориал из детских игрушек. Внутри театр заметно пострадал от взрыва, который устроили националисты. В помещениях валяются штукатурка и обломки стен, выбиты окна. Стены, колонны и лестницы сильно обгорели.

Ранее, 5 мая, в полуподвальном помещении под сценой драматического театра в Мариуполе обнаружили останки человека. По предварительным данным, это останки мирного жителя города, который находился там во время взрыва, устроенного националистами.

4 апреля корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков показал изнутри драматический театр, уничтоженный украинскими военными. На кадрах видно, что внутри театр полностью разрушен.

16 марта в Минобороны РФ сообщили о подрыве заминированного здания драмтеатра боевиками радикальной националистической группировки «Азов». В ведомстве назвали действия националистов кровавой провокацией и подчеркнули, что во взорванном здании могли находиться в заложниках люди. Как отметили в министерстве, российская авиация не выполняла никаких задач в тот день в городской черте Мариуполя.

Как рассказала местная жительница, подрыв здания драмтеатра совершили украинские националисты из банды «Азов». По ее словам, они расставляли боевые машины возле бомбоубежищ, куда спрятались мариупольцы в страхе быть застреленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»