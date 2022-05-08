СК возбудил новые дела в отношении командиров и военнослужащих ВСУ

Следственным комитетом России возбуждены новые уголовные дела в отношении ряда командиров и военнослужащих ВСУ о применении запрещенных средств и методов ведения войны, сообщили 8 мая в СК РФ.

Так, уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ возбуждены в отношении украинских военных Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Дмитрия Довбия, Александра Бондаренко, Андрея Качанова, Романа Забродского, Виталия Сущенко, Сергея Смолика, Игоря Ситницкого и иных лиц из числа военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ.

«Как установлено следствием, указанные лица отдали своим подчиненным незаконные приказы об обстрелах мирного населения Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении СК в Telegram.

По данным ведомства, в результате отданных приказов 7 и 8 мая были произведены массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по Донецку, Горловке, Докучаевску и Ясиноватой, а также населенному пункту Новопетровка в ДНР и по Первомайску, Золотое-5, Рубежное и Попасной в Луганской Народной Республике.

В результате получили ранения 10 мирных жителей. Также повреждения получили 54 жилых дома, здание Дворца культуры, две школы, лицей, склад и газопровод.

Следственным комитетом продолжается работа по установлению всех причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса лиц и привлечению их к установленной законом ответственности.

Накануне сообщалось, что российские следователи установили личность еще одного командира ВСУ, который причастен к обстрелам мирных жителей в Донецкой Народной Республике. Речь идет о командире 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковнике Сергее Сирченко. По данным следствия, он отдавал приказы об обстрелах мирного населения.