Прямой эфир
Сюжет:

Установлен еще один причастный к обстрелам ДНР командир ВСУ

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские следователи установили личность еще одного командира ВСУ, который причастен к обстрелам мирных жителей в Донецкой Народной Республике, сообщили 7 мая в СК РФ.

Мир, начало: как в Рубежном налаживается жизнь
В городе пока нет газа и не работает канализация, но местные начинают наводить порядок

Речь идет о командире 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковнике Сергее Сирченко. По данным следствия, он отдавал приказы об обстрелах мирного населения наравне с другими украинскими командирами, которые уже стали фигурантами аналогичных уголовных дел.

Так установлено, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения. Удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.

«Кроме того, по приказу командира 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая. В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения 5 человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода «ЯМЗ», — сообщили в СК.

В то же время на территории Луганской Народной Республики украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества, подчеркнули следователи.

Отмечается, что подразделения вышеуказанных военных обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в Первомайске, Золотое-5 и Попасной, а также нанесли удар по населенному пункту Епифановка.

В результате пострадали шесть мирных жителей, были повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера.

В отношении всех перечисленных должностных лиц ВСУ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СКР устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022