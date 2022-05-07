Установлен еще один причастный к обстрелам ДНР командир ВСУ

Российские следователи установили личность еще одного командира ВСУ, который причастен к обстрелам мирных жителей в Донецкой Народной Республике, сообщили 7 мая в СК РФ.

Речь идет о командире 56-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковнике Сергее Сирченко. По данным следствия, он отдавал приказы об обстрелах мирного населения наравне с другими украинскими командирами, которые уже стали фигурантами аналогичных уголовных дел.

Так установлено, что в период с 6 по 7 мая 2022 года Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также еще ряд военнослужащих отдавали приказы о массированных прицельных артиллерийских и минометных обстрелах из тяжелых видов вооружения. Удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.

«Кроме того, по приказу командира 1-го парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады вооруженных сил Украины майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведен артиллерийский обстрел города Ясиноватая. В результате этого погибла одна мирная жительница, получили ранения 5 человек, в том числе несовершеннолетний, также повреждены не менее 20 жилых домов и здание завода «ЯМЗ», — сообщили в СК.

В то же время на территории Луганской Народной Республики украинские командиры Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и их соучастники продолжили совершать преступления против мира и безопасности человечества, подчеркнули следователи.

Отмечается, что подразделения вышеуказанных военных обстреляли из артиллерийских и минометных орудий гражданскую инфраструктуру в Первомайске, Золотое-5 и Попасной, а также нанесли удар по населенному пункту Епифановка.

В результате пострадали шесть мирных жителей, были повреждены 28 жилых домов, здание Первомайского психоневрологического диспансера.

В отношении всех перечисленных должностных лиц ВСУ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СКР устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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