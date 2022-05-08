Боксеру Биволу запретили использовать символику РФ в поединке против Альвареса

Перед поединком боксеров Дмитрия Бивола и Сауля Канело Альвареса в США российского спортсмена лишили права выйти под гимн РФ и выступить под флагом своей страны. Об этом сообщил менеджер Вадим Корнилов 8 мая.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые.

Россияне были лишены права выступать под флагом своей страны решением WADA, а в последние несколько месяцев откровенно дисквалифицируются и не допускаются до соревнований по национальному признаку. Несмотря на заявления международных организаций о том, что спорт вне политики, для представителей РФ и Белоруссии сделали, по всей видимости, исключение.

Причем флагом, гимном и атрибутикой РФ в случае с Биволом дело не ограничилось. Корнилов подчеркнул, что на команду боксера оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.

«Мы пришли к общему мнению, что всё-таки спорт должен оставаться вне политики. Если есть возможность, то нужно выступать и показывать результаты, особенно на мировых аренах. Уверен, что все болельщики понимают ситуацию», — сказал Корнилов в интервью «Матч ТВ».

Ранее 8 мая чемпион мира по боксу по версии WBC, эксперт, комментатор Григорий Дрозд рассказал «Известиям», что на российского боксера Бивола перед поединком с мексиканским спортсменом оказывалось огромное давление, но спортсмен победил благодаря железным нервам и поддержке команды. По его словам, всё было сделано для мексиканского боксера. Он уточнил, что все рассчитывали, что противник нокаутирует Бивола.

Комментируя победу, боксер и боец ММА Артем Тарасов отметил, что у Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Альвареса. Он назвал победу Бивола настоящим подвигом. По его мнению, в спортивном мире давно не было историй, чтобы боксер из глубинки выиграл за границей у соперника такого уровня.

Как стало известно, 8 мая в Лас-Вегасе Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив Альвареса. Бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

В декабре 2021 года Бивол победил россиянина Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился 12 раундов.

Ранее Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на его счету в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.