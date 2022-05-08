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Боец ММА Тарасов прокомментировал победу российского боксера Бивола

Артем Тарасов: у Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Альвареса
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale
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У Дмитрия Бивола была сильнее мотивация, чем у других соперников Сауля Канело Альвареса, заявил 8 мая блогер, боксер и боец ММА Артем Тарасов, комментируя победу россиянина в поединке с мексиканцем.

«Во-первых, у Димы была сильнее мотивация, чем у других соперников [Сауля], потому что у него еще не было соперников такого уровня как Канело. И его левая рука, конечно, с которой никто не мог справиться, ни в России, нигде, играет роль. Вот эта левая, скорость отход. Ну и такое ощущение было иногда, что Канело понимал, что проигрывает, и даже не рисковал», — сказал он.

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Тарасов также отметил, что российский боксер молодой и рвется вперед.

«Первые четыре-пять раундов были немного тревожные, а потом Дима стал перебивать. Он проигрывал постоянно, когда находился у канатов, а когда было наоборот, то он перебивал Канело», — уточнил он.

Блогер назвал победу Бивола настоящим подвигом. По его мнению, в спортивном мире давно не было историй, чтобы боксер из глубинки выиграл за границей у соперника такого уровня. Однако он отметил, что тяжелые бои у россиянина еще впереди. Он не исключил, что Бивол сможет еще раз победить в поединке с Саулем.

Ранее 8 мая стало известно, что российский боксер защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив мексиканца Альвареса. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США), завершившись единогласным решением судей.

В Сети была опубликована видеозапись со спортсменом, на которой видно, как боксера встречает и поздравляет его команда.

В декабре 2021 года Бивол победил россиянина Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился 12 раундов.

Ранее Бивол был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на его счету в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.

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