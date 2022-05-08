Бивол победил Альвареса и сохранил титул WBA Super

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив мексиканца Сауля Альвареса.

Бой состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина, пишет «Спорт-Экспресс».

В декабре Бивол победил россиянина Умара Саламова в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился 12 раундов. Победа была присуждена единогласно.

Бивол свое время был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.

31-летний Альварес провел на профессиональном ринге 61 бой, в 57 победив.