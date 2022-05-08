Дрозд оценил победу Бивола над Альваресом

На российского боксера Дмитрия Бивола перед поединком с мексиканцем Саулем Канело Альваресом оказывалось огромное давление, но спортсмен победил благодаря железным нервам и поддержке команды. Об этом 8 мая рассказал «Известиям» чемпион мира по боксу по версии WBC, эксперт, комментатор Григорий Дрозд.

«Было большое давление на Дмитрия. Сауль — звезда номер один в боксе, поэтому всё было сделано для него. Все рассчитывали, что Канело нокаутирует Бивола, кроме команды Бивола, его тренера, его самого и немногих экспертов», — сказал эксперт.

Как признался Дрозд, он давал много шансов на победу россиянина. Бивол намного умнее, техничнее и у него железные нервы, отметил он.

«Дима в очень великолепном своем стиле любимом, в своей школе классической, с передней рукой, с прекрасным передвижением», — продолжил специалист.

Он обратил внимание на тактику Бивола, которой тот строго следовал. Благодаря этому мексиканец не смог нанести ему ни одного сильного удара, так как россиянин контролировал ход поединка.

«По сути, после этого Канело ничего не оставалось, как двигаться спиной к канатам и беспомощно защищаться. Дима не пропустил ни одного сильного удара», — отметил эксперт.

Он назвал победу россиянина действительно великой и поздравил не только самого Дмитрия, но и Россию.

«Это великая победа перед великим праздником. Советская классическая школа бокса, которой обладают Дмитрий Бивол и его тренер... Они от нее не отошли, они ее добавили, усилили, но манера осталась. Поэтому я очень рад, что российский боксер в советском стиле классическом победил Канело и сделал это очень красиво», — заключил Дрозд.

Накануне в Лас-Вегасе Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив мексиканца Сауля Альвареса. Бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Бивол свое время был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO. Спортсмену 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Он не проиграл ни одного поединка.

31-летний Альварес провел на профессиональном ринге 61 бой, в 57 победив.