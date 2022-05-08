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Расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по цели на Украине

Минобороны РФ: расчет комплекса «Бастион» выполнил пуск ракеты «Оникс» по наземной цели на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Расчет берегового комплекса «Бастион» выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по наземной цели на Украине. Об этом 8 мая сообщает Минобороны РФ.

«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты «Оникс» по назначенной наземной цели», — говорится в сообщении ведомства.

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7 мая армия России уничтожила ракетами «Искандер» западное вооружение в районе Харькова. Высокоточным оружием была уничтожена авиатехника Вооруженных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты и авиационные средства поражения, в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

4 мая российские военные сообщили об уничтожении высокоточными «Ониксами» логистического центра под Одессой. Там же были уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар».

3 мая Минобороны России показало видео пуска высокоточных сверхзвуковых ракет «Оникс» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда же официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС России нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Он уточнил, что удар был нанесен «Ониксами».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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