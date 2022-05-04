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«Ониксы» разгромили логистический центр с «Байрактарами» под Одессой

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Ракета "Оникс"
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Российские военные сообщили об уничтожении высокоточными «Ониксами» логистического центра под Одессой. Там же уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар», о чем стало известно во вторник, 3 мая.

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В российском военном ведомстве сообщили, что береговые ракетные комплексы поразили ракетное вооружение и боеприпасы, поставленные Киеву США и рядом европейских стран.

Также у населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск были уничтожены три радиолокационные станции (РЛС) подсвета и наведения ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ», три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов в районе Слатино.

«Береговой комплекс «Бастион» доказал свою универсальность. Его главное предназначение — вести огонь сверхзвуковыми ракетами «Оникс» по боевым кораблям и целым эскадрам противника, не позволяя им приблизиться к берегу. Но эти боеприпасы пригодны и для высокоточных атак по наземным целям. Украина не стала первым местом боевого применения «Бастионов». В 2016 году эта возможность была опробована в Сирии, где «Ониксы» использовали для обстрелов целей экстремистов», — пояснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки нанесла более 100 ударов по пунктам управления и районам сосредоточения техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно этому способствовала самоотверженная боевая работа разведрот, российских солдат и офицеров в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На своей волне: береговые ракеты уничтожили партию западного оружия для Украины»

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