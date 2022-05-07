Ракетами «Искандер» уничтожено западное вооружение для ВСУ в районе Харькова

ВС РФ уничтожили ракетами «Искандер» западное вооружение в районе Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 7 мая.

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием уничтожена авиатехника вооруженных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты и авиационные средства поражения, в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

Всего за день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов Украины. Среди них — два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожено до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники, добавил Конашенков.

4 мая российские военные сообщили об уничтожении высокоточными «Ониксами» логистического центра под Одессой. Там же уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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