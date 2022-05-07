Прямой эфир
Общество
В Северной Осетии стартовала акция «Посмотри на их лица»
Экономика
В Австрии признали «горькую правду» о зависимости от российского газа
Мир
Жители Донецка прокомментировали переход на российский код +7
Мир
Москва призвала Берлин расследовать попытку теракта в отношении журналистов РФ
Общество
Губернатор Иркутской области объявил режим ЧС в регионе
Мир
В Турции заявили о способных покрывать 45 лет мировые потребности запасах газа
Мир
Посол ЛНР сообщил о взятии под контроль администрации в Попасной
Происшествия
На Байконуре задержали гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии
Туризм
Европейским курортам предрекли разорение без российских туристов
Мир
В США рассказали о снижающей боеготовность армии эпидемии ожирения
Общество
Установлен еще один причастный к обстрелам ДНР командир ВСУ
Сюжет:

Ракетами «Искандер» уничтожено западное вооружение для ВСУ в районе Харькова

ВС РФ уничтожили ракетами «Искандер» западное вооружение в районе Харькова
0
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ уничтожили ракетами «Искандер» западное вооружение в районе Харькова, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 7 мая.

Не получит гранату: как ВС России срывают поставки вооружения на Украину
В Мариуполе в ближайшие три дня снова открывается гуманитарный коридор с территории «Азовстали»

«Оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, высокоточным оружием уничтожена авиатехника вооруженных сил Украины, в том числе беспилотные летательные аппараты и авиационные средства поражения, в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

Всего за день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 26 военных объектов Украины. Среди них — два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов уничтожено до 210 националистов, выведены из строя 39 единиц вооружения и военной техники, добавил Конашенков.

4 мая российские военные сообщили об уничтожении высокоточными «Ониксами» логистического центра под Одессой. Там же уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022