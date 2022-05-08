Сербский ветеран рассказал о последствиях запрета «Бессмертного Полка» в Европе

Запрет шествий «Бессмертного Полка» в Европе может закончиться восстановлением фашизма, заявил в беседе с «Известиями» ветеран Великой Отечественной войны из Сербии Младенко Цолич, профессор, доктор военно-исторических наук, полковник, боец 10-й Далматинской бригады.

«Нужно сказать, что за время войны в Югославии здесь было 87 немецких генералов и адмиралов, командующих подразделениями, которые боролись против Народно-освободительной армии. В начале мы назывались партизанами, затем Народно-освободительная армия, а затем — Югославская армия. Так что мы закончили войну как Югославская армия, а наше движение завершило войну под названием Демократическая Федеративная Югославия», — сказал Цолич.

По его словам, реабилитировать фашистов выгодно отдельным руководителям, «подвластным пропаганде и давлению». Историк подчеркнул, что основная масса народа этого не хочет.

Ранее, 7 мая, координатор шествия «Бессмертный полк» в Белграде Ненад Симонович рассказал о важности акции для сербского народа. Он также поделился историей своего деда, с портретом которого он пройдет в полку.

5 мая сообщалось, что полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертного Полка», однако запретила демонстрацию во время шествия любых военных символов, включая георгиевские ленты.

Уже известно, что шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день ее запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии, чтобы «избежать провокаций». А в Приднестровье 27 апреля проведение шествия «Бессмертного полка» на День Победы было отменено в связи с требованиями безопасности из-за нескольких произошедших в непризнанной республике терактов.

В России в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате, а не онлайн, как было последние два года в связи с эпидемией коронавируса. В Москве всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00.