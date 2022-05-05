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Полиция Берлина разрешила шествие «Бессмертного полка» без георгиевских лент

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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В Берлине полиция официально одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, запретив при этом демонстрацию во время шествия любых военных символов, включая георгиевские ленты. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова 5 мая.

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«Добро от полиции получено, идем! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках — победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — написала Заугарова на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, на шествии запрещено демонстрировать символы V и Z, а также надевать любую военную форму и исполнять военные марши в качестве музыкального сопровождения. Праздничная акция начнется с «построения полка» у Бранденбургских ворот в 11:00 (12:00 мск).

При этом полиция, по словам Заугаровой, оставляет за собой право на запрет чего-либо уже в процессе самого мероприятия. Любые неповиновения закону будут расценены как провокация.

Уже известно, что шествия «Бессмертного полка» в этом году запрещены в ряде зарубежных стран. 28 апреля новость об этом пришла из США. В тот же день ее запретили и в Ирландии. 22 апреля шествие также запретили власти Эстонии, чтобы «избежать провокаций». А в Приднестровье 27 апреля проведение шествия «Бессмертного полка» на День Победы было отменено в связи с требованиями безопасности из-за нескольких произошедших в непризнанной республике терактов.

В России в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в традиционном формате, а не онлайн, как было последние два года в связи с эпидемией коронавируса. В Москве всероссийская акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 15:00.

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