ЦРУ отвергло сдерживающий фактор России в вопросе расширения НАТО

Необходимо серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина, однако его позиция по НАТО не может быть сдерживающим фактором альянса, заявил в субботу, 7 мая, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс на конференции газеты The Financial Times.

Бернс признал, что заявление Путина о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является «красной чертой», «вызывает беспокойство». И при этом отметил, что риторика президента РФ не должна сдерживать расширение альянса.

«Если Финляндия и Швеция решат двигаться в этом направлении, а НАТО решит увеличить количество членов и включить их, ничто не будет сдерживающим фактором», — приводит его слова CBS News.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна поддержат возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Он отметил, что возможное решение о вступлении этих двух стран в альянс можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча НАТО на высшем уровне.

Саммит НАТО запланирован на 29–30 июня. Он пройдет в Мадриде.

23 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал вступить в НАТО как можно скорее. 21 апреля, министр иностранных дел Швеции Энн Линде призвала ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.