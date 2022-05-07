Французская журналистка Боннель представила в ООН свидетельства о преступлениях «Азова»

В ходе неформального заседания Совбеза ООН 6 мая французская независимая журналистка Анн-Лор Боннель представила свидетельства очевидцев преступлений неонацистов националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Боннель представила членам Совбеза фрагмент интервью, в котором житель восточной части Украины рассказал, что члены «Азова» не выпускали мирных жителей из домов, избивали их и занимали их жилища.

По словам рассказчика, он смог бежать из Мариуполя, тайно пробравшись по берегу Азовского моря.

«Я знаю точно, что людей из домов не выпускают, их бьют прикладами и заставляют их сидеть дома. Батальон «Азов» не позволяет ни пройти, ни поехать. Я лично знаю человека, которому просто не дали выйти», — приводит отрывок из интервью очевидца «РИА Новости».

Еще одна жительница Мариуполя рассказала, что ничего не знает о гуманитарных коридорах, и свидетельствовала о том, что украинские националисты располагают во дворах жилых домов военную технику.

5 мая украинские боевики, находящиеся на «Азовстали», предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. В штабе операции по освобождению предприятия заявили, что боевики националистической группировки «Азов» предлагали совершить обмен 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты подчеркнули, что отказываются выпускать жителей через гуманитарные коридоры и будут удерживать их для последующего обмена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день охарактеризовал действия членов «Азова» как террористические. Он также добавил, что действия формирования националистов схожи с тактикой террористов в Сирии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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